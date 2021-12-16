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Mevlana dostları için düzenlenen ebru sergisi misafirlerini bekliyor

Mevlana dostları için düzenlenen ebru sergisi misafirlerini bekliyor
AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Konya'da Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Sünbül Efendi Ebrihanesi ve Misafir Sanatkarlar Şeb-i Arus Sergisi" adlı ebru sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

KONYA (AA) - Konya'da Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Sünbül Efendi Ebrihanesi ve Misafir Sanatkarlar Şeb-i Arus Sergisi" adlı ebru sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde (İRFA) Sünbül Efendi Ebrihanesi'nce düzenlenen sergide Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, talebeleri ve misafir sanatkarların eserleri yer alıyor.

Ebru sanatının, hat, minyatür, kat'ı, cild, tezhib ve çini sanatlarıyla harmanlandığı sergide 40'a yakın eser sanatseverleri bekliyor.

Sünbül Efendi Ebrihanesi'nde eğitimini tamamlayan ve İRFA'da ebru eğitmenliği yapan Rabia Mütevelli Sözer, sergideki eserlerin eskiden olduğu gibi nakkaşhane sistemine uygun harekette ortak çalışmalardan oluştuğunu söyledi.

Eserler, 20 Aralık tarihlerine kadar İRFA'da sergilenmeye devam edecek.

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AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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