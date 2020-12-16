Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 747. yılında anılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 747. yılında anılıyor

16.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:02
Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 747. yılında anılıyor

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, "Hz. Mevlana bizim ortak tarihimizdir, kültürümüzdür, değerimizdir.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, "Hz. Mevlana bizim ortak tarihimizdir, kültürümüzdür, değerimizdir. Mevlana 8 asır önce Anadolu topraklarına gelmiş, hikmetle kaleme aldığı Mesnevi ile Anadolu'ya millet olma şuurunu mayalamıştır." dedi.

Etyemez, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Mevlana'nın, vefat gününün, Şeb-i Arus yani "düğün gecesi" olarak kabul edildiğini hatırlatan Etyemez, "Hz. Mevlana'nın yeşertmeye çalıştığı sevgi, insanı Allah'a ulaştıran, Kur'an ahlakını yaşatan ve peygamberimizin sünnetine uymaya davet eden ilahi bir sevgidir, aşktır. Hz. Mevlana bizim ortak tarihimizdir, kültürümüzdür, değerimizdir. Mevlana 8 asır önce Anadolu topraklarına gelmiş, hikmetle kaleme aldığı Mesnevisi ile Anadolu'ya millet olma şuurunu mayalamıştır." ifadesini kullandı.

Mevlana'nın asırlar önce "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz" ifadesiyle ihlas ve muhabbeti ihya ettiğini ve insanlığa ışık tutmaya devam ettiğini vurgulayan Etyemez, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki kardeşlik, sevgi ve şefkatin kurulmasında, kadim medeniyetin inşa edilmesinde Mevlana'nın büyük payı var. Hz. Mevlana, güzel ahlak, dürüstlük, cömertlik, alçak gönüllülük, sabır, şükretmek gibi pek çok erdemi ele alıp, bizlere bu faziletlerin eğitimini verir. Toplumun ahlaki seviyesinin yükselmesinin nasıl olması gerektiğine işaret eder. Mevlana'nın hikmetli sözleri, irfanla yoğrulmuş öğütleri, yaşlı dünyamızın bugün muhtaç olduğu büyük kardeşlik ikliminin şifrelerini taşımaktadır. İlim, hikmet, irfan, sevgi, merhamet ve adalet gibi hayata anlam ve değer katan kavramların giderek yıpratıldığı günümüzde Hz. Mevlana'nın yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Bunun için herkesi Hz. Mevlana'yı yeniden okumaya, üzerinde düşünmeye davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

İlgili Haberler

Sadi Yaver Ataman vefatının 26. yılında anılıyor
Sadi Yaver Ataman vefatının 26. yılında anılıyor
Dijital Gösterim Merkezi'nde Mevlana anılıyor
Dijital Gösterim Merkezi'nde Mevlana anılıyor
Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı
Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Defne Samyeli Haluk Bilginer Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Neymar Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ankara Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 747. yılında anılıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:04:35. #1.15#
title