Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 747. yılında anılıyor

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, "Hz. Mevlana bizim ortak tarihimizdir, kültürümüzdür, değerimizdir. Mevlana 8 asır önce Anadolu topraklarına gelmiş, hikmetle kaleme aldığı Mesnevi ile Anadolu'ya millet olma şuurunu mayalamıştır." dedi.

Etyemez, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Mevlana'nın, vefat gününün, Şeb-i Arus yani "düğün gecesi" olarak kabul edildiğini hatırlatan Etyemez, "Hz. Mevlana'nın yeşertmeye çalıştığı sevgi, insanı Allah'a ulaştıran, Kur'an ahlakını yaşatan ve peygamberimizin sünnetine uymaya davet eden ilahi bir sevgidir, aşktır. Hz. Mevlana bizim ortak tarihimizdir, kültürümüzdür, değerimizdir. Mevlana 8 asır önce Anadolu topraklarına gelmiş, hikmetle kaleme aldığı Mesnevisi ile Anadolu'ya millet olma şuurunu mayalamıştır." ifadesini kullandı.

Mevlana'nın asırlar önce "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz" ifadesiyle ihlas ve muhabbeti ihya ettiğini ve insanlığa ışık tutmaya devam ettiğini vurgulayan Etyemez, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki kardeşlik, sevgi ve şefkatin kurulmasında, kadim medeniyetin inşa edilmesinde Mevlana'nın büyük payı var. Hz. Mevlana, güzel ahlak, dürüstlük, cömertlik, alçak gönüllülük, sabır, şükretmek gibi pek çok erdemi ele alıp, bizlere bu faziletlerin eğitimini verir. Toplumun ahlaki seviyesinin yükselmesinin nasıl olması gerektiğine işaret eder. Mevlana'nın hikmetli sözleri, irfanla yoğrulmuş öğütleri, yaşlı dünyamızın bugün muhtaç olduğu büyük kardeşlik ikliminin şifrelerini taşımaktadır. İlim, hikmet, irfan, sevgi, merhamet ve adalet gibi hayata anlam ve değer katan kavramların giderek yıpratıldığı günümüzde Hz. Mevlana'nın yol göstericiliğine ihtiyacımız var. Bunun için herkesi Hz. Mevlana'yı yeniden okumaya, üzerinde düşünmeye davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler