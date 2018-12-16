Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vuslatının Yıl Dönümü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslata ermesinin 745'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, büyük Türk-İslam mutasavvıfı Hazreti Mevlana'nın hayatını insanlığa ve iyiliğe adadığını belirtti.

Mevlana'nın dilinden, kalbinden dökülen sözlerinin üzerinden 745 yıl geçmiş olmasına rağmen bugüne ışık tuttuğunu kaydeden Şahin, şunları aktardı:

"İnsan olarak din, dil, ırk gözetmeksizin uzlaşmamız gerek. Kanayan yaralarımızın temeline baktığımızda insanlık dışı zulümle yapılan baskılar var ama Mevlana Hazretlerinin mesajları bize, baskıyla şiddetle iktidar hayalleri kuranların ne kadar büyük bir gaflet içinde olduklarını çok net bir biçimde anlatmaktadır. Sıkıntılar karşısında sabreden, birbirine kenetlenen bir milleti, hiçbir güç ve irade yıkamaz. Bizler zulüm görenlerin yanında olduğumuz, onlara soframızı, yüreğimizi açtığımız sürece hiçbir güç bize diz çöktüremez."

Mevlana'nın "Karıncaların sesini duyan Rabbim, elbette gönüllerin feryadını da duyar" sözünü hatırlatan Şahin, "Değerli hemşehrilerim, Büyük Türk-İslam mutasavvıfı hazreti Mevlana'nın vuslatının 745. sene-i devriyesinde ülkemizin, tüm insanlığın, birlik ve beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Şahinbey Belediyesince düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser verildi.