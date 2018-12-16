Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Vefatının Yıl Dönümü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Hz. Mevlana'nın, öğüdünden yola çıkarak, nefretin, umutsuzluğun, ihtilafın, düşmanlığın yerine muhabbeti, sabrı, ittifakı, kardeşliği seçerek çok daha huzurlu ve güzel yarınlar inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Usta, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745'inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu topraklarında hoşgörü ve insan hakları denilince akıllara Mevlana'nın geldiğini belirtti.

Gönülleri şefkat hamuru ile yoğuran, öğütleri ile kardeşliği vurgulayan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, 7 asır önce ektiği hoşgörü tohumlarının Konya'dan bugün dünyaya dağılarak tüm insanlığa sevgiyi, hak ve hakikati anlatmakta olduğunu vurgulayan Usta, "Dili, dini, ırkı ve değerleri farklı olsa da gönül coğrafyasında tüm insanlığın bir olduğunu dile getiren Mevlana hazretleri, ömrü boyunca gerçek bir insan hakları savunucusu olarak yaşamıştır." ifadesini kullandı.

Usta, Mevlana'nın felsefesinin günümüze ışık tutarak yaşanan acı ve zulümler karşısında insanlığın rehberi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Hz. Mevlana'nın torunları olarak, bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan insan hakları ihlalleri ile mücadelemizde üzerimize çok daha önemli sorumluluklar düşmektedir. Hoşgörünün evrensel niteliğini en iyi şekilde ifade eden Hz. Mevlana'nın emanetini güzel şehrimiz Konya'dan dünyaya ulaştırmaya devam edeceğiz.

'İnsan odur ki, başkasının incitişiyle incinmesin. ve insan odur ki, incitilmeye müstahak olanı incitmesin.' sözleriyle günümüze ayna tutan Hz. Mevlana'nın, öğüdünden yola çıkarak, nefretin, umutsuzluğun, ihtilafın, düşmanlığın yerine muhabbeti, sabrı, ittifakı, kardeşliği seçerek çok daha huzurlu ve güzel yarınlar inşa edeceğiz. Vuslatının 745. sene-i devriyesinde Hazreti Mevlana'yı minnet ve rahmetle yadediyorum."