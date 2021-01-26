MEVLA HABERLERİ

Mevla - Bugün

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı, 58 bin 319'a yükselttik. Böylece kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık.