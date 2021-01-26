MEVLA HABERLERİ

Mevla - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Atama Töreni'nde konuştu: (2)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı, 58 bin 319'a yükselttik. Böylece kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık.
Mevla - Bugün
Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti
Mevla - Bugün
Ferizli Belediyesinde sigarayı bırakan personele 1000 lira teşvik primi verilecek
Sakarya'nın Ferizli Belediyesinde, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla sigarayı bırakan personele 1000 lira teşvik primi verilecek.
Mevla - Bugün
Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Zonguldak İl Müftülüğünce kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Mevla - Bugün
Fas'ta İsrail ile normalleşme sonrasında iktidar partisi eleştirilerin odağında
Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi sonrasında iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisine yönelik eleştiriler dikkati çekiyor.
Mevla - Bugün
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır.
Mevla - Bugün
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu"
Mevla - Bugün
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eklem ağrılarım son derece kötüydü, ağrılarımdan uyuyamıyordum"
Mevla - Bugün
İstanbul'da iki kardeşin yargılandığı cinayet davasında karar
Bahçelievler'de 25 yaşındaki Soner Alkış'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan kardeşlerden Tufan Gül 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, kız kardeşinin beraatine karar verildi.
Mevla - Bugün
Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş
Mevla - Bugün
Sadece tatil için tercih edilmiyor: 120 ülkenin vatandaşları Alanya'da barış ve güven içerisinde yaşıyor
Mevla - Bugün
Bingöllü işletmeci otomobil lastiklerinden yaptığı evlerle kedileri soğukta kalmaktan kurtardı
Mevla - Bugün
Son dakika haberleri! Edirne'nin Karayayla köyünde, pandemi döneminde koronavirüs görülmedi
Mevla - Dün
Son dakika haberi! Ağrı Valiliği, yangında eşi ve 2 çocuğu ölen Murat ailesine ev hediye etti
Mevla - Dün
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (2)
Son dakika haberler... ERDOĞAN: HEDEFİMİZ 1,5 MİLYON KONUTU ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA TAMAMLAMAKTIRCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin 1'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programı ve yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi için yapılan törene katıldı.
Mevla - Dün
Son Dakika | Türkiye, Mali'de askeri üslere düzenlenen terör saldırısını kınadı
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.
Mevla - Dün
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (2)
Mevla - Dün
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.