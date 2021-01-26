MEVLA HABERLERİ
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Mevla Haberleri

Mevla haber, Mevla son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mevla: Sosyal medyadaki o video kurgu çıktıMevla - Bugün
Sosyal medyadaki o video kurgu çıktı
Mevla: Türk turizminin duayen isimlerinden Şinasi Hurda, vefat etti.Mevla - Bugün
Türk turizminin duayen isimlerinden Şinasi Hurda, vefat etti.
Mevla - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Atama Töreni'nde konuştu: (2)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı, 58 bin 319'a yükselttik. Böylece kamudaki engelli kontenjanlarının doluluk oranını yüzde 82 seviyesine kadar çıkardık.
Mevla: Ata-Beyit, Kırgızların en acı tarihini yaşatıyorMevla - Bugün
Ata-Beyit, Kırgızların en acı tarihini yaşatıyor
Mevla: Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim ettiMevla - Bugün
Borçları nedeniyle icralık olan esnaf, iş yerinde unutulan 90 bin lirayı sahibine teslim etti
Mevla: Son dakika haber... Kül olan mobilya atölyesinde 50 işçi mağdur olduMevla - Bugün
Son dakika haber... Kül olan mobilya atölyesinde 50 işçi mağdur oldu
Mevla - Bugün
Ferizli Belediyesinde sigarayı bırakan personele 1000 lira teşvik primi verilecek
Sakarya'nın Ferizli Belediyesinde, sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla sigarayı bırakan personele 1000 lira teşvik primi verilecek.
Mevla: Çaykur Rizespor'da Erik Sabo ve Damjan Dokovic imzaladıMevla - Bugün
Çaykur Rizespor'da Erik Sabo ve Damjan Dokovic imzaladı
Mevla: Jolly'den Göbeklitepe, Nemrut ve Mardin turuMevla - Bugün
Jolly'den Göbeklitepe, Nemrut ve Mardin turu
Mevla: Son dakika haberi: Pusu kurulup öldürülen gencin ailesi: 'Adalete güveniyoruz'Mevla - Bugün
Son dakika haberi: Pusu kurulup öldürülen gencin ailesi: "Adalete güveniyoruz"
Ata-Beyit, Kırgızların en acı tarihini yaşatıyor
Mevla: Belediye Başkanı Baki Demirbaş, engelli şair Minnet'i ağırladıMevla - Bugün
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, engelli şair Minnet'i ağırladı
Mevla: Kaçırılan gemicinin eşi: Bizi babasız bırakmayınMevla - Bugün
Kaçırılan gemicinin eşi: Bizi babasız bırakmayın
Mevla: Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzelMevla - Bugün
Doğa harikası Kafkasör Yaylası'nda kış bir başka güzel
Mevla - Bugün
Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
Türk Kızılay Zonguldak Şubesi ve Zonguldak İl Müftülüğünce kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Mevla: Vali Makas'tan down sendromlu çocuğa doğum günü sürpriziMevla - Bugün
Vali Makas'tan down sendromlu çocuğa doğum günü sürprizi
Mevla: Son dakika haberleri | Tel Abyad'da canlı bomba saldırısı: 3 ölü, 1 yaralıMevla - Bugün
Son dakika haberleri | Tel Abyad'da canlı bomba saldırısı: 3 ölü, 1 yaralı
Mevla - Bugün
Fas'ta İsrail ile normalleşme sonrasında iktidar partisi eleştirilerin odağında
Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi sonrasında iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisine yönelik eleştiriler dikkati çekiyor.
Mevla - Bugün
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldırılarla milliyetçi-ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır.
Mevla: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu'Mevla - Bugün
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Hastalar için geceler sabah olmuyordu, çok zor geçiyordu"
Mevla: KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Eklem ağrılarım son derece kötüydü, ağrılarımdan uyuyamıyordum'Mevla - Bugün
KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Eklem ağrılarım son derece kötüydü, ağrılarımdan uyuyamıyordum"
Mevla - Bugün
İstanbul'da iki kardeşin yargılandığı cinayet davasında karar
Bahçelievler'de 25 yaşındaki Soner Alkış'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan kardeşlerden Tufan Gül 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, kız kardeşinin beraatine karar verildi.
Mevla: Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmişMevla - Bugün
Bahçeli'den Selçuk Özdağ'a saldırı görüntülerine ilginç yorum: Evinin balkonuna kamera yerleştirmiş
Mevla: Pandemide normal ekmeğin yerini roll ekmek aldıMevla - Bugün
Pandemide normal ekmeğin yerini roll ekmek aldı
Mevla: Tedavi için biriktirdiği parası çalınan Bülbül Nineye güzel haberMevla - Bugün
Tedavi için biriktirdiği parası çalınan Bülbül Nineye güzel haber
Mevla: Kat görevlisi otel odasında bulduğu 10 bin doları sahibine teslim ettiMevla - Bugün
Kat görevlisi otel odasında bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti
Mevla: Sandalla denize açılan otel çalışanından iki gündür haber yokMevla - Bugün
Sandalla denize açılan otel çalışanından iki gündür haber yok
Mevla: Turizmci Kilit Ailesi'nin acı kaybı: Nurten Kilit vefat ettiMevla - Bugün
Turizmci Kilit Ailesi'nin acı kaybı: Nurten Kilit vefat etti
Mevla: Sadece tatil için tercih edilmiyor: 120 ülkenin vatandaşları Alanya'da barış ve güven içerisinde yaşıyorMevla - Bugün
Sadece tatil için tercih edilmiyor: 120 ülkenin vatandaşları Alanya'da barış ve güven içerisinde yaşıyor
Mevla: Grand Blue Sky Hotel Genel Müdürü Durmuş Doğan'ın acı günüMevla - Bugün
Grand Blue Sky Hotel Genel Müdürü Durmuş Doğan'ın acı günü
Mevla: Çukurova Havaalanı 2022 yılı Mart ayında açılacakMevla - Bugün
Çukurova Havaalanı 2022 yılı Mart ayında açılacak
Mevla: Pegasus'un pistten çıkan uçağı için Boeing'e tazminat davası açıldıMevla - Bugün
Pegasus'un pistten çıkan uçağı için Boeing'e tazminat davası açıldı
Mevla: Hindistan'da yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temeli atıldı (1)Mevla - Bugün
Hindistan'da yıkılan Babri Camisi'nin yerine inşa edilecek caminin temeli atıldı (1)
Mevla: Bingöllü işletmeci otomobil lastiklerinden yaptığı evlerle kedileri soğukta kalmaktan kurtardıMevla - Bugün
Bingöllü işletmeci otomobil lastiklerinden yaptığı evlerle kedileri soğukta kalmaktan kurtardı
Mevla: Son dakika haberleri! Edirne'nin Karayayla köyünde, pandemi döneminde koronavirüs görülmediMevla - Bugün
Son dakika haberleri! Edirne'nin Karayayla köyünde, pandemi döneminde koronavirüs görülmedi
Mevla: Gamze Özçelik: Birlik olmalıyızMevla - Bugün
Gamze Özçelik: Birlik olmalıyız
Mevla: Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek olduMevla - Bugün
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu
Mevla: Tuğba Altıntop eski eşini takipten çıkardı! 'Her şeye sil baştan başlıyorum'Mevla - Bugün
Tuğba Altıntop eski eşini takipten çıkardı! 'Her şeye sil baştan başlıyorum'
Mevla: Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in tek hayali, akülü sandalyeMevla - Bugün
Günü pencere kenarında geçen Yeliz'in tek hayali, akülü sandalye
Mevla: Son dakika haberleri! Ağrı'da soğuktan suları donan vatandaşlara itfaiye desteğiMevla - Bugün
Son dakika haberleri! Ağrı'da soğuktan suları donan vatandaşlara itfaiye desteği
Mevla: 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulunduMevla - Bugün
2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu
Mevla: İzmir'de bir kadının öldüğü yangında dumandan etkilenen kişi, olay anını anlattıMevla - Dün
İzmir'de bir kadının öldüğü yangında dumandan etkilenen kişi, olay anını anlattı
Mevla: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Denizli'de konuştuMevla - Dün
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Denizli'de konuştu
Mevla: Bitlis'te, Afet Risk Azaltma Planı toplantısıMevla - Dün
Bitlis'te, Afet Risk Azaltma Planı toplantısı
Mevla: Son dakika haberi! Ağrı Valiliği, yangında eşi ve 2 çocuğu ölen Murat ailesine ev hediye ettiMevla - Dün
Son dakika haberi! Ağrı Valiliği, yangında eşi ve 2 çocuğu ölen Murat ailesine ev hediye etti
Mevla - Dün
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (2)
Son dakika haberler... ERDOĞAN: HEDEFİMİZ 1,5 MİLYON KONUTU ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA TAMAMLAMAKTIRCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin 1'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programı ve yapımı tamamlanan deprem konutlarının anahtar teslimi için yapılan törene katıldı.
Mevla - Dün
Son Dakika | Türkiye, Mali'de askeri üslere düzenlenen terör saldırısını kınadı
Son dakika haber: Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.
Mevla: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (2)Mevla - Dün
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ'da konutların hepsi, 6 ayda bitmiş olacak (2)
Mevla: Son dakika gündem: Yaylada donma tehlikesi geçiren vatandaşı, jandarma ve AFAD kurtardıMevla - Dün
Son dakika gündem: Yaylada donma tehlikesi geçiren vatandaşı, jandarma ve AFAD kurtardı
Mevla - Dün
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de meydana gelen terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Mali'de Boulkessi ve Mondoro askeri üslerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Mevla: Galatasaray'ın istediği Ali Akman hedefini açıkladı: Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorumMevla - Dün
Galatasaray'ın istediği Ali Akman hedefini açıkladı: Direkt Avrupa'ya gitmek istiyorum
Mevla: 'İl Afet Risk Azaltma Planı' toplantısı düzenlendiMevla - Dün
"İl Afet Risk Azaltma Planı" toplantısı düzenlendi
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Şu an buradasınız: Mevla Haberleri | Mevla Haber - Haberler - Mevla haberleri, son dakika mevla haber ve gelişmeleri burada. Sosyal medyadaki o video kurgu çıktı.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 17:27:11. #1.14#
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