Mevka, Kovid-19 ile mücadelede ve üretimde destek vermeye devam edecek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesine destek vermek amacıyla ilan edilen "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesine destek vermek amacıyla ilan edilen "Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan projeler belli oldu.

MEVKA'dan yapılan yazılı açıklamada, temassız ateş ölçer, FFP1-FFP2-FFP3 gibi maskelerde kullanılan solunum ventili ve modüler özellikte motorlu acil ve yoğun bakım karyolası üretimine yönelik olarak ajansa sunulan projeler ile Kovid-19 sonrası gıda arzı ve güvenliğine ve bölgede yürütülen tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesine yönelik projelerin destek almaya hak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, program kapsamında destek almaya hak kazanan 8 projeye, ajans tarafından yaklaşık 7 milyon lira mali destek sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, şunları kaydetti:

"Bir yandan, gelişmiş sağlık altyapısı, dünya standartlarında hizmet sunan sağlık personeli ile salgının yayılmasının önlenmesi ve hastaların tedavi edilmesi noktasında takdire şayan bir mücadele sergileyen devletimiz, bir yandan da salgının ülke ekonomisine olan zararının en aza indirilmesi amacıyla pek çok uygulamayı hayata geçirmiş durumda. Kurum olarak bizler de devletimizin ve milletimizin el ele vererek salgının sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesi noktasında verdiği mücadeleye destek olmak amacıyla ilan ettiğimiz programımızı tamamlamış bulunmaktayız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile koordineli bir şekilde yürüttüğümüz bu program kapsamında, bölgemizde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarımız ile KOBİ'lerimiz tarafından ajansımıza 94 proje başvurusu gerçekleştirilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde 8 proje destek almaya hak kazanmıştır. Kovid-19 salgını ile mücadelede kullanılan ateş ölçer, solunum ventili ve yoğun bakım yataklarının ilan ettiğimiz program kapsamında ajansımız desteği ile bölgemizde üretilecek olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir."

Üretilecek olan ürünlerin, ülke ve bölge ekonomisine katma değer de sağlayacağını vurgulayan Bostancı, ajansın destekleri ile gerçekleştirilecek diğer projelerin de ağırlıklı olarak gıda arz güvenliğini temin etmek amacı ile tarımsal faaliyetlerin sekteye uğramamasına yönelik olduğunu dile getirdi.

Gıda temini ve güvenliği konusunun en az salgınla mücadele kadar önem arz ettiğine dikkati çeken Bostancı, şöyle devam etti:

"Gıda üretiminde ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi olan bölgemizde, gıda arzı noktasında herhangi bir açığa meydan verilmemesi adına, bölgemize özellikle yaz aylarında ülkemizin farklı illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin salgına yakalanmadan faaliyetlerini sürdürmeleri ve üretimi devam ettirmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda ajansımıza sunulan projeler kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin korunması amacıyla ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarının sağlanması, içme suyu ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması ve pandemiye karşı farkındalıklarının ve korunma bilinçlerinin artırılmasına yönelik eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Ajans olarak, en kısa sürede hayata geçirilecek olan projelerle bölgemizin öz dinamikleri olan sanayi üretimi ile tarımsal faaliyetlerinin sürmesini hedefledik. Uygulanacak projelerin, gerek bölgemizin ve gerekse de ülkemizin salgınla mücadelesine ve üretimine katkı sunması temennisiyle paydaşlarımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA