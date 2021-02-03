MEVKA'dan 34 eğitim projesine destek

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından ilana çıkan "2020 İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan projeler belli oldu.

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından ilana çıkan "2020 İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan projeler belli oldu.

Konya Milli Eğitim İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya'dan 28 asıl, 6 yedek olmak üzere toplamda 34 projenin kabul gördüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu projelerden 22 asıl, 4'ü yedek olmak üzere toplam 26 tanesinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilçe milli eğitim müdürlükleri, meslek liseleri ve bilim ve sanat merkezleri tarafından üretilen projeler olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu projelerin 14 tanesinin (13 asıl, 1 yedek) ilimizin muhtelif yerlerinde eğitim hizmeti veren mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz, 7 tanesinin (5 asıl, 2 yedek) ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz, 5 tanesinin de (4 asıl, 1 yedek) bilim ve sanat merkezlerimiz tarafından hazırlandı. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de yerli ve milli üretimin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığı ve bu noktada mesleki eğitimin her zamankinden daha fazla öne çıktığı bu dönemde önemli projeler hazırlayan tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat