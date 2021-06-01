Mevduatta stopaj indirimi 31 Temmuz'a uzatıldı

TL mevduat hesaplarından alınan stopajda geçen yıl devreye alınan vergi indirimleri 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

TL mevduat hesaplarından alınan stopajda geçen yıl devreye alınan vergi indirimleri 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

İndirim süresi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan karara ile uzatılmasaydı, bugün sona erecekti.

Ekim 2020'de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 5'e, 1 yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10'dan yüzde 0'a çekilmişti. Bugünkü kararla düşürülen oranlar 2 ay daha devam edecek.Stopaj oranı, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında ise altı aya kadar vadeli olanlarda yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 3, ve bir yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır olarak uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı