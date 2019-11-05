“Mevcut yeşil alanı çoğaltmak için çalışıyoruz”

05.11.2019 12:08

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Botanik Parkı'nın yapılaşmaya açılacağı yönündeki iddialara son noktayı koyarak, "Söz konusu bölgede mevcut yeşil alanı çoğaltmak için uğraşıyoruz. Kuracağımız Millet Bahçesi, Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi ile bütünleşecek" dedi.