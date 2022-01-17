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Mevcut iş birlikleri ve ortak yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi

Mevcut iş birlikleri ve ortak yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürü Engin Yalçın bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

BİLECİK (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürü Engin Yalçın bir takım ziyaretler için Bilecik'e geldi.

Yalçın, ilk olarak Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i makamında ziyaret etti. İkili gerçekleşen ziyarette üniversite ile Bakanlık arasında mevcut iş birlikleri ve ortak yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Beydemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Müdür Yalçın'a üniversite anı tablosu takdim etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Üniversite, gençlik, Bilecik, Yerel, Haber

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