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MEVCUT BİSİKLET YOLLARI BOYANDI

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MEVCUT BİSİKLET YOLLARI BOYANDI

MEVCUT BİSİKLET YOLLARI BOYANDIYalova Belediyesi, sahil şeridi üzerinde yer alan bisiklet yollarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi.

MEVCUT BİSİKLET YOLLARI BOYANDI

Yalova Belediyesi, sahil şeridi üzerinde yer alan bisiklet yollarının bakım ve onarımını gerçekleştirdi. İDO'dan başlayarak, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı arasında yer alan bisiklet yolları mevzuata uygun şekilde boyanarak, işaretlenmesi yapıldı. Zamanla güneş ışınlarının etkisiyle solan yollar, yapılan bakım ve onarım ile belirgin hale getirildi. Yapılan çalışma ile bisiklet severlere keyifli bir sürüş imkanı sağlandı.

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