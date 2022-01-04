MEÜ Vadi Spor Tesisleri Mersinlileri bekliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MEÜ Vadi Spor Tesisleri Mersinlileri bekliyor

MEÜ Vadi Spor Tesisleri Mersinlileri bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapanan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Vadi Spor Tesisleri, normal hayata dönüşle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapanan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Vadi Spor Tesisleri, normal hayata dönüşle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını, birçok alanda kapanmalara ve kısıtlamalara yol açmıştı. Bu kapsamda Türkiye'de de birçok işyeri ve spor tesisi geçici olarak kapanırken, normal hayata dönüşle birlikte bu tesisler yeniden hizmet vermeye başladı. MEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Vadi Spor Tesisleri de yeni normalleşmeyle birlikte hizmete açıldı. Öğrencilere, kamu personeline ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek adına yenilenen tesislerde, spor faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. MEÜ'nün deneyimli, tecrübeli ve güler yüzlü personeliyle kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde, spora erişim kolaylığının sağlanması ve sporun bir kültür olarak benimsenmesi, ayrıca toplumun spor değerlerine duyarlı ve donanımlı bireyler olarak geliştirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, tüm vatandaşları üniversitenin tenis tenis kortları, fitnes salonu, halı saha, jimnastik salonu, futbol sahası ve spor salonlarından faydalanmaya davet etti. - MERSİN

MEÜ Vadi Spor Tesisleri Mersinlileri bekliyor

MEÜ Vadi Spor Tesisleri Mersinlileri bekliyor

Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler

Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler

 Vakalar çığ gibi artıyor! Galatasaray koronavirüse teslim oldu

Vakalar çığ gibi artıyor! Galatasaray koronavirüse teslim oldu

 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ikinci kez koronavirüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title