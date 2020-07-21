MEÜ Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu'na 'En İyi Çalışma Ödülü' verildi 19 sürecine ilişkin çalışmasıyla 'En İyi Çalışma' ödülünü aldı.

19 sürecine ilişkin çalışmasıyla 'En İyi Çalışma' ödülünü aldı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, 5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, 29-30 Haziran 2020 tarihlerinde, Central Asian American University, International University of Gorazde, Yessenov University, University of Suffolk, Dhaka University, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çiçeklioğlu; 26 ülkeden 310'dan fazla katılımcının olduğu kongrede sunduğu "Çalışanların Esnek Çalışma Sistemlerine İlişkin Tutumlarının Sosyo-Demografik Özellikleri Açısından İncelenmesi: Covid-19 Sürecine Bir Bakış" başlıklı araştırmasıyla 'En İyi Çalışma' ödülüne layık görüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA