MEÜ Hemşirelik Fakültesi, Eğitici Eğitimi Semineri düzenledi

07.09.2019 11:57

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi tarafından, hemşirelik eğitimi sürecinin en doğru yöntemlerle değerlendirilmesi ve akreditasyon çalışmalarının önemli bir basamağının güçlendirilmesi amacıyla "Hemşirelik Eğitiminde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi" başlıklı eğitici eğitimi semineri düzenlendi.



Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen ve iki gün süren seminere, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu ile Hemşirelik Fakültesi ve İçel Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanları katıldı.



Seminerde, MEÜ Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Alıcı, güvenirlik ve geçerlik çerçevesinde hemşirelik eğitiminde öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılabilecek araç ve yöntemleri örneklerle anlattı.



Eğitim sonunda, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çelebioğlu tarafından Doç. Dr. Alıcı'ya teşekkür belgesi takdim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA