MEÜ Harita Mühendisliği Bölümünden kitap rekoru
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MEÜ Harita Mühendisliği Bölümünden kitap rekoru

12.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:14
MEÜ Harita Mühendisliği Bölümünden kitap rekoru

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programındaki öğretim elemanları, 2019 ve 2020'de rekor sayıda kitapla önemli bir başarıya imza attı.

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programındaki öğretim elemanları, 2019 ve 2020'de rekor sayıda kitapla önemli bir başarıya imza attı. Öğretim elemanları, 2 yıl içerisinde ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 23 adet kitabı akademik camiaya kazandırdı.

Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Yakar, yaptığı açıklamada, kitapların görsel ve basım olarak özgün nitelik taşıdığını, uygulamaya yönelik, güncel, öğrenmeyi kolaylaştıran ve çözümlü örneklerin yoğun olduğu içerikte hazırlandığını kaydetti. Prof. Dr. Yakar, "Yayınlanan kitapların Harita Mühendisliği disiplininde öncü, yenilikçi, kapsayıcı özellikleri ön plana çıkmaktadır. Kitaplarımız harita lisans ve ön lisans öğretiminin yanında, inşaat, jeoloji, maden, çevre, mimarlık, şehir ve bölge planlama gibi bilim dallarına da hitap etmektedir. İngilizce olarak hazırlanmış yayınlarımız, yerli ve yabancı üniversitelerin kütüphanelerinde de araştırmacıların kullanımına hazırdır. Bütün dünyada yararlanılabilmesi için e-ticaret ortamlarından temin edilebilmektedir" dedi. - MERSİN

MEÜ Harita Mühendisliği Bölümünden kitap rekoru
MEÜ Harita Mühendisliği Bölümünden kitap rekoru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü
Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü
BKM Kitap'tan 365 gün sürecek jest
BKM Kitap'tan 365 gün sürecek jest
Kitap Kafe'de sona yaklaşıldı
Kitap Kafe'de sona yaklaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Emrah Ezgi Mola Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Tamer Tuna Şenol Güneş Nacer Chadli Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Erkek Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MEÜ Harita Mühendisliği Bölümünden kitap rekoru - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 11:15:30. #1.15#
title