MEÜ, Güç Sistemleri Analizi Kursu açtı
Haberler » Güncel » MEÜ, Güç Sistemleri Analizi Kursu açtı - Haber

MEÜ, Güç Sistemleri Analizi Kursu açtı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) bünyesinde elektrik elektronik mühendislerine ve bu alanda eğitim alan öğrencilere yönelik 'Güç Sistemleri Analizi Kursu' açıldı.

16.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:46
MEÜ, Güç Sistemleri Analizi Kursu açtı

MERSİN (İHA) – (MEÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) bünyesinde elektrik elektronik mühendislerine ve bu alanda eğitim alan öğrencilere yönelik 'Güç Sistemleri Analizi Kursu' açıldı.


11 Ocak Cumartesi günü Mühendislik Fakültesi dersliklerinde yapılan ön değerlendirme sınavı ile başlayan kurs, 26 Ocak'ta sona erecek. Kursta eğitimler, MEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı Doç. Dr. Kadir Abacı tarafından verilecek. 56 saatlik eğitim sonunda koşulu sağlayan kursiyerlere 'Güç Sistemleri Analizi Sertifikası' verilecek. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler