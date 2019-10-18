MEÜ'de, Türkiye Burslusu 57 öğrenci Türkçe dil eğitimlerine başladı

18.10.2019 12:01

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi'ne Türkiye Burslu olarak lisans ve lisansüstü eğitim almak üzere gelen 57 yabancı öğrenci, dil eğitimlerine başladı. Öğrenciler, bir yıl boyunca Türkçe öğrenecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında MEÜ'de lisans ve lisansüstü eğitim almak üzere gelen Türkiye Burslusu öğrencilerin Türkçe hazırlık eğitimi başladı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bu yıl MEÜ'ye Türkiye Burslusu olarak 57 öğrenci gönderildi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen bu öğrenciler, bir yıl boyunca Türkçe öğrendikten sonra üniversitenin fakülte, enstitü ve yüksekokullarında öğrenimlerine devam edecek.



Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, eğitim başlamadan önce yeni öğrencilerle tanışma toplantısı düzenledi. Toplantıya, geçmiş yıllarda Türkçe hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler de katıldı. Toplantı, merkez müdürü, müdür yardımcıları ve öğretim elemanlarının ev sahipliğinde gerçekleşti.



Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hürriyet Gökdayı, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrencilere, bir yıl boyunca yoğun bir Türkçe dil eğitimi göreceklerini, aynı zamanda Türk kültürünü ve Mersin'i tanıyacaklarını söyledi. Gökdayı, öğrencilere, Mersin Üniversitesi olarak eğitim hayatları boyunca yanlarında olacaklarını vurguladı.



Toplantıda, önceki yıllarda Türkçe hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan ve MEÜ'nün çeşitli birimlerinde öğrenimlerine devam eden öğrenciler, deneyimlerini yeni öğrencilerle paylaştı. - MERSİN

Kaynak: İHA