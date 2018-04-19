Meü'de Engelli Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Öğrenci Konseyi Başkanlığı ve Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı (ZİÇEV) Mersin Şubesi işbirliğiyle 'Engeli Aşmak Sadece Beş Harf Sevgi Projesi' kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Mersin Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen şenliğe ZİÇEV Mersin Şubesi Başkanı Zekiye Kahveci, Mersin Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Hasret Gündüz ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan ZİÇEV Başkanı Kahveci, 'Engeli Aşmak Sadece Beş Harf Sevgi' isimli projenin MEÜ Psikoloji Bölümünde okuyan öğrencilerle, dört ay önce başladığını belirterek, uçurtma şenliği ile tamamlandığını kaydetti. Engellerin sevgi ile aşılacağını gördüklerini ifade eden Kahveci, "Amacımız özel gençlerle, üniversite gençliğini aynı platformda buluşturarak farkındalık yaratmaktı ve bunu başardığımıza inanıyorum" dedi.

Öğrenci Konseyi Başkanı Gündüz ise engelli öğrencilere destek verildiğinde onların neler yapabileceğini ve sevgi ile nelerin başarılabileceğini herkese gösterdiklerini belirtti.

Proje temsilcilerinden Edanur Tiryaki ise projenin ortaya çıkış hikayesini anlatarak, "Engelin vücudun herhangi bir yerinde yada zihinde olmadığını onlara her ne kadar engel olarak ifade edilse de, engelin bizlerde olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından uçurtmalar uçuruldu ve ZİÇEV Dans Topluluğu'nun düzenlediği spontane dans ve Optimus Tango gösterisi yapıldı. - MERSİN