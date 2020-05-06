MEÜ'de doğru el hijyeni uygulayan hemşire ve ebelere sertifika verildi
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MEÜ'de doğru el hijyeni uygulayan hemşire ve ebelere sertifika verildi

MEÜ'de doğru el hijyeni uygulayan hemşire ve ebelere sertifika verildi
06.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:35

19) mücadelenin en önünde yer alan hemşire ve ebelerden doğru el hijyenini uygulayanlara sertifika verilirken, Tıp Fakültesi Hastanesinin tüm birimlerinde de cep el antiseptiği dağıtıldı.

19) mücadelenin en önünde yer alan hemşire ve ebelerden doğru el hijyenini uygulayanlara sertifika verilirken, Tıp Fakültesi Hastanesinin tüm birimlerinde de cep el antiseptiği dağıtıldı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülden Ersöz, 2020 yılının DSÖ tarafından hemşire Florence Nightingale'in doğumunun 200. yılı olması dolayısıyla 'Hemşire ve Ebeler Yılı' olarak ilan edildiğini ve 5 Mayıs El Hijyeni Gününün asıl öznesinin hemşireler ve ebeler olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ersöz "Bu yılki temayla şu anda dünya genelinde pandemiye neden olan Covid-19'un yanı sıra hastanelerde ve özellikle yoğun bakımlarda yatan hastaların hayatını tehdit eden dirençli mikroorganizmalarla mücadeleyi hep birlikte kazanabilmemiz için hemşire ve ebelerin desteği vurgulanmaktadır" dedi.

Hastanede etkinlik düzenlendi

Bu yılki tema kapsamında MEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü, Enfeksiyon Kontrol Komitesi Eğitim Hemşiresi ile birlikte hastanedeki tüm birimlerde cep el antiseptikleri dağıtıldı. Ayrıca doğru el hijyenini uygulayan hemşire ve ebelere sertifika verildi.

Etkinliğin ardından DSÖ tarafından 5 Mayıs El Hijyeni Günü kapsamında hazırlanan şarkının Türkçesi söylendi.

"Projeye 130'dan fazla ülke destek verdi"

Prof. Dr. Gülden Ersöz, DSÖ "El Hijyeni ile Daha Güvenli Bakım" programı kapsamında 2005'ten bu yana dünyada sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesi için el hijyeni standart uygulamasının yaygınlaştığını belirtti. 130'dan fazla ülkenin destek verdiği projeye 17 binden fazla sağlık tesisi veya hastanenin el hijyenini iyileştirmeyi taahhüt ederek katıldığın vurgulayan Ersöz, "Bu kampanya ile 10 milyondan fazla sağlık çalışanı, daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek ve sıfır enfeksiyon hedefine ulaşabilmek için hızlı adımlarla ilerlemektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Gülden Ersöz, önümüzdeki 10 yıl için farkındalığı daha fazla teşvik etmek ve tehlikeli mikroorganizmaların insan hayatına vereceği zararları önlemek adına bu eylemlerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Ersöz, bu yılki sloganların "Doğru zamanda doğru teknikle el hijyeni", "Hemşireler: Temiz ve güvenli bakım sizin ellerinizle başlar", "Ebeler: Temiz elleriniz anneler ve bebekler için her şeyi yapar" şeklinde belirlendiğini ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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