Meü'de '18. Kariyer Günleri' Gerçekleşti

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Kariyer Merkezi tarafından 18. Kariyer Günleri düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinliklerde, öğrencilerin iş ve meslek yaşamlarını her yönüyle tanımaları amaçlandı.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Hüseyin Mualla Yüceol, kariyer günleri etkinlikleriyle, öğrencilerin kamu ve özel sektördeki çalışma şartları ve iş olanları hakkında fikir sahibi olmalarını hedeflediklerini söyledi. Öğrencilerin istihdam edilebilmeleri ve işlerinde başarılı olabilmeleri için bu tür etkinlikleri düzenlediklerini ifade eden Yüceol,"Derslerde öğrendiğiniz teorik bilgilerinize pratik bilgilerle pekiştirmelisiniz. Sizlerin daha iyi yerlerde istihdam edilmeniz ve iş yaşamınızda başarılı olmanız için mücadele ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlhan Ege başkanlığında, 'Özel Sektör Ne İster?' başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde, Özel VM Medikal Park Mersin Hastanesi Genel Müdürü Cemalettin Yılmaz, Migros İnsan Kaynakları Bölge Müdürü Koray Özdemir ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Özada konuşmacı olarak yer aldı. Panel kapsamında, özel sektör deneyimleri, iş gücü piyasasının beklentileri, staj olanakları gibi konular konuşuldu.

Sektör yetkilileriyle öğrencileri bir araya getiren '18'inci Kariyer Günleri' etkinlikleri, özel ve kamu sektöründe başarılı olmuş iş insanlarının sunum ve söyleşilerinin gerçekleştirilmesiyle sona erdi. - MERSİN