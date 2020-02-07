MEÜ Bale Ana Sanat Dalı öğrencileri Mersin'in tanıtım yüzü oldu

07.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:49

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı öğrencileri, Mersin'in tanıt yüzü oldu. İstanbul EMITT 2020'nin açılışında dans gösterisi yapan bale öğrencileri, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Kentin Zarafeti' projesinde de Mersin'in tarihi ve turistik mekanlarındaki çekimlerde yer aldılar.



Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 30 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında İstanbul TÜYAP'ta bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında (EMITT 2020) sergi açılışı, MEÜ Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı öğrencilerinin dans gösterileriyle gerçekleşti. Gösteri, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.



Öte yandan, 19-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Mersin Büyükşehir Belediyesinin planladığı, Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı öğrencileri ve Öğretim Üyesi Dr. Yağmur Arınlı ile Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Özgürol Öztürk tarafından çekimleri gerçekleştirilen tanıtım filminde de bale öğrencileri yer aldı. Mersin'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını amaçlayan, tarihi ve turistik yerlerinde bale gösterileri ile çekimlerinin gerçekleştirildiği 'Kentin Zarafeti' adlı proje, fuarda Bölge Tanıtımını Yansıtan En İyi Stant ödülünü aldı.



Kentin Zarafeti adlı projede; doğayı, tarihi, kenti ve insanı sanat ile anlatma sloganı ile yola çıkıldığı belirtilen açıklamada, billboardlar, takvimler, ajandalar, hediyelik eşyalar, kent kartta Mersin'in tarihi ve turistik bölgelerinin bale sanatı ile birleşimi sonucu estetik anlatımının amaçlandığı kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA