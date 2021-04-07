Metruk yapıya izin yok
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Metruk yapıya izin yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Metruk yapıya izin yok

Altındağ Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden metruk yapılara izin vermiyor.

Altındağ Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden metruk yapılara izin vermiyor. Atıfbey Mahallesi'nde bulunan metruk yapılar bir bir yıkıldı.

Altındağ'da metruk yapıya geçit yok... Mahallelerin güvenliğini ve halk sağlığını tehdit eden metruk gecekondular bir bir yıkılıyor. Ankara'nın en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarının gerçekleştiği Altındağ'da, dönüşümün önündeki engeller de bir bir kalkıyor. Bu kapsamda Atıfbey Mahallesinde onlarca metruk yapının yıkımı gerçekleştiriliyor.

Kentsel dönüşüm için şart

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünde engel oluşturan, ayrıca halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden metruk yapılara asla izin veremeyeceklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bu yapıların bazıları yol ya da park alanlarında kalıyor, yapılaşmanın önünde engel teşkil ediyor. Kentsel dönüşüm için yıkılmaları şart... Bazıları ise boş oldukları için mahalle sakinlerini tedirgin ediyor ve halk sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle metruk yapılara göz yummamız mümkün değil... Hepsini tek tek yıkıyoruz. Çalışmalarımız bu aralar yoğun olarak Atıfbey Mahallesi'nde gerçekleşiyor" dedi.

Yasal süreçleri tamamlanan terk edilmiş gecekonduları yıkmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, metruk yapıların modern Altındağ'ın önünde engel olmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

"Modern bir Altındağ inşa edeceğiz"

Altındağ'da kentsel dönüşümün tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Balcı, "Altındağ'da çarpık kentleşmenin önüne geçmek için halkımızla el ele vererek hastanesi, okulu, spor merkezleri, sosyal alanları ve parkları olan mahalleler inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Altındağ'daki tüm mahalleleri yasalar çerçevesinde metruk yapılardan arındıracağız. İnşallah modern bir Altındağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Metruk yapıya izin yok
Metruk yapıya izin yok
Metruk yapıya izin yok
Metruk yapıya izin yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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