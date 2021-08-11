Metruk Yapı Yıkımı Hakkında

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Bağlarbaşı mahallesi 117 ada 1 parsel sayılı taşınmazdakiadresi Vatan caddesi no: 63 olan metruk yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 39.

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Bağlarbaşı mahallesi 117 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki

adresi Vatan caddesi no: 63 olan metruk yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde; Genel güvenlik ve

asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiş olup;

3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği

valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye

veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike

derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde

tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve

tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla

tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya

ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli

durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır

ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya

valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme

kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. " hükmü getirilmiştir. İlgili kanun hükmü

gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla

tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana

çıkması gerekmektedir. Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgililerine

Belediyemizce alınan kararlarla alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü"

ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. Maddesi

gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

Yapı sahiplerinin ulaşılamamış olup, tebligat yapılamadığından belediyemiz internet sitesinde 30 gün süre

ile ilan edilir denilmektedir. Bağlarbaşı mahallesi 117 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki adresi Vatan Caddesi No: 63 olan yapı için

11/08/2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün belediyemiz internet sayfasında ilanda olacaktır.

Kaynak: Habermetre