Metruk Yapı - Sermet Mahallesi

İlimiz Sermet Mahallesi 1903 Sokak No: 16/1, 8498 ada 8 parsel adresinde bulunan binanın 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereğince tehlike arz ettiği bu sebeple maliklerine gerekli yazışmalar yapılmış ancak bu zamana kadar olumlu veya olumsuz herhangi bir dönüş yapılmamıştır.

Bu sebepten dolayı ekte göndermiş olduğumuz yazıların 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereğince Belediyemiz İnternet Sitesinde 30 gün süre ile yayınlanması hususunda;

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FatmaYumuk

SedatTAPUZ

KezibanATE

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