Metruk Yapı - Çünür Mahallesi
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Metruk Yapı - Çünür Mahallesi

Metruk Yapı - Çünür Mahallesi
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İlimiz Çünür Mahallesi 5428 Sokak No: 22, 171 ada 1 parsel adresinde bulunan 2 katlı binanın 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereğince tehlike arz ettiği bu sebeple maliklerine gerekli yazışmalar yapılmış ancak bu zamana kadar olumlu veya olumsuz herhangi bir dönüş yapılmamıştır.

İlimiz Çünür Mahallesi 5428 Sokak No: 22, 171 ada 1 parsel adresinde bulunan 2 katlı binanın 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereğince tehlike arz ettiği bu sebeple maliklerine gerekli yazışmalar yapılmış ancak bu zamana kadar olumlu veya olumsuz herhangi bir dönüş yapılmamıştır.

Bu sebepten dolayı ekte göndermiş olduğumuz yazıların 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereğince Belediyemiz İnternet Sitesinde 30 gün süre ile yayınlanması hususunda;

Ek yazıları görüntülemek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

CengizKOCABIYIK

EmineCIBAR

FatmaKOCABIYIK

FilizGK

GoncaAVCI

HseyinKOCABIYIK

MurtazaKOCABIYIK

ZeynelKOCABIYIK

UfukALTUNKAPAK

Kaynak: Habermetre

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