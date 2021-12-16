Metruk evin bahçesinde gömülü uyuşturucuyu 'Karlos' buldu

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin düzenlediği genel asayiş uygulamasında, metruk evin bahçesinde narkotik köpeği 'Karlos' ile yapılan aramada, toprağa gömülü 60 gram bonzai ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü'nce 18 noktada 123 kişilik personelin katılımıyla genel asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Metruk binalar ve şüpheli görülen yerlerde de narkotik köpeği 'Karlos' ile alan taraması yapıldı. Uyarı aldığı alanda tepkisini artıran 'Karlos', toprağı kazarak 60,09 gram bonzaiyi buldu. Soruşturma başlatıldı.