Metruk evdeki yangın korkuttu

27.08.2019 14:07

Niğde'de metruk evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre Saruhan mahallesi Uzun Sokakta metruk bir evde alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı.



Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA