Metruk evde yangın çıktı, yavru köpekler telef oldu
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Metruk evde yangın çıktı, yavru köpekler telef oldu

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki bir metruk ev küle döndü, içeride bulunan 2 yavru köpek ise dumandan zehirlenerek telef oldu.

30.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:50
Metruk evde yangın çıktı, yavru köpekler telef oldu

'ün ilçesindeki bir metruk ev küle döndü, içeride bulunan 2 yavru köpek ise dumandan zehirlenerek telef oldu.


Yangın, İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde metruk bir evde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı metruk bir evde dumanları görenleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alıp, çevreye sıçramadan söndürdü.


Öte yandan, yangın kontrol altına alındıktan sonra ev içine giren itfaiye ekipleri 2 yavru köpeğin dumandan zehirlenerek telef olduğunu gördü. Anne köpek ise sağ olarak evden çıkarıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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