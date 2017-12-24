Metruk Evde Yangın Çıktı

Bilecik'te metruk bir evde çıkan yangını itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek büyümeden söndürdü.



Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez İsmetpaşa Mahallesi Doğu Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, mahalle sakinleri metruk binayı kimsenin kullanmadığını söyledi. - BİLECİK