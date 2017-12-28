Metruk Evde Korkutan Yangın

Samsun'da metruk bir evde çıkan yangın çevrede korkuya yol açtı.



Yangın, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Nuri Cerit Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika boyunca sürdürdükleri mücadelenin ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Mahalle sakinleri ise bu mahallede sürekli yangın olduğunu belirterek, 1 ay içerisinde aynı yerde 2. kez yangın çıktığını söyledi.



Öte yandan, yanan metruk binanın 50 metre ilerisinde ise 30 Kasım tarihinde 3 çocuğuyla birlikte yaşayan bir kadının evinde de yangın çıkmış ve mahalle sakinleri ile itfaiye ekiplerinin yardımıyla yangın söndürülmüştü. - SAMSUN