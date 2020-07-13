Metruk evde horoz dövüşüne 63 bin 340 TL para cezası Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin horoz dövüşü yapıldığı belirlenen metruk bir eve yaptığı baskında, 19 kişiye toplamda 63 bin 340 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin horoz dövüşü yapıldığı belirlenen metruk bir eve yaptığı baskında, 19 kişiye toplamda 63 bin 340 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yeşil Mahalle 670 sokakta eski bir evde para karşılığı horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler kullanılmayan eski evi uzun süre takip ettikten sonra gece yarısı düğmeye bastı Yapılan baskında, 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Horoz dövüştürdüğü tespit edilen H. A. ve D. C. isimli iki kişiye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre toplam 12 bin TL idari para cezası uygulanarak, adli işlem başlatıldı. Horoz dövüşünü izleyen ve horozlara bahis yatıran 17 kişiye de kumar oynadıkları, sosyal mesafe uymayıp maske takmadıklarından dolayı toplamda 51 bin 340 TL para cezası uygulandı. Toplam 6 horozda Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA