Metruk evde çıkan yangın, söndürüldü
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Metruk evde çıkan yangın, söndürüldü

Metruk evde çıkan yangın, söndürüldü
Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Güncel

ADAPAZARI'nda metruk bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

ADAPAZARI'nda metruk bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Ozanlar Mahallesi Kılavuz Sokak'taki metruk bir evde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının sebebini belirlemek için çalışma başlattı.


- Sakarya
Metruk evde çıkan yangın, söndürüldü
Metruk evde çıkan yangın, söndürüldü
Metruk evde çıkan yangın, söndürüldü
Metruk evde çıkan yangın, söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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