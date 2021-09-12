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Metruk evde çıkan yangın panikletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Metruk evde çıkan yangın panikletti

Aydın'ın Germencik ilçesindeki metruk müstakil evde çıkan yangın panikletti.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki metruk müstakil evde çıkan yangın panikletti.

Yangın, Ortaklar Mahallesi Kalkınma Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan metruk müstakil bir evden dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Byüyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Metruk evde çıkan yangın panikletti

Metruk evde çıkan yangın panikletti

Metruk evde çıkan yangın panikletti

Metruk evde çıkan yangın panikletti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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