Metruk evde çıkan yangın korkuttu
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Metruk evde çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

04.12.2019 09:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:47
Metruk evde çıkan yangın korkuttu

'in ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçe merkezindeki Hayrettinpaşa Mahallesinde bulunan metruk bir binada yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar , sağlık ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine çok kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Amirliği bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yarı harabe halde olan evin kullanılmadığı ancak bir süredir bazı evsizler tarafından mesken tutulduğu öğrenildi. Metruk binada incelemede bulunan ekipler, eski bir yorganın sigara izmariti nedeniyle tutuşması nedeniyle çıktığı belirtildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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