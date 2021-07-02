Metruk evde 26 yaşındaki gencin cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Metruk evde 26 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Metruk evde 26 yaşındaki gencin cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir genç, metruk bir evde ölü olarak bulundu.

Antalya'da madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir genç, metruk bir evde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere 1071 sokak üzerindeki tek katlı metruk evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk eve gelenler içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, üzerinden Mahsun U. (26) adına kimlik çıkan gencin ölümüne ilişkin inceleme başlattı. Gencin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı - ANTALYA

Metruk evde 26 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Metruk evde 26 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Metruk evde 26 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında
Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında
Hukukçular Elmalı davasını değerlendirdi: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
Hukukçular Elmalı davasını değerlendirdi: Olmayan ses kaydı ve mektup ikinci bir mağduriyet yarattı
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Şener Şen Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Mustafa Er Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metruk evde 26 yaşındaki gencin cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 18:43:40. #1.16#

title