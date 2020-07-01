Metruk ev alevlere teslim oldu Metruk ev alevlere teslim oldu İtfaiye ekipleri yangının çevreye sıçramaması için seferber oldu Dört bir yandan müdahale edilen yangın 1 saat süren yoğun çabayla söndürüldü Eskişehir'de, tek katlı metruk bir evde yangın çıktı.

Metruk ev alevlere teslim oldu

İtfaiye ekipleri yangının çevreye sıçramaması için seferber oldu

Dört bir yandan müdahale edilen yangın 1 saat süren yoğun çabayla söndürüldü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, tek katlı metruk bir evde yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre ölen ya da ya da yaralanan olmazken, yangın sonrası geriye kül yığını kaldı.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Ambarlar Sokakta yaşandı. Sokak üzerinde, atıl vaziyette bulunan tek katlı metruk bir ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alev ve dumanlar bölgeyi sararken, çevredekiler durumu 110 Yangın İhbar Hattına bildirdi. Kısa sürede çok sayıda itfaiye aracıyla bölgeye intikal eden ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu.

'Yangının çevreye sirayet etmemesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı'

Alevlere teslim olan metruk eve dört bir yandan müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da ikamet çevresindeki ağaçlık alana yangının sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Üç ekip, ek yapılan hortumlarla dakikalarca ağaçları suladı.

'İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı'

Ayrıca yaklaşık 1 saatlik yoğun çabayla söndürülen yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmazken, çoğunlukla evsiz kişilerin kaldığı iddia edilen metruk evde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA