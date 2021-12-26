Metruk binaya uyuşturucu baskını: Suçüstü yakalandılar - Haberler
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Metruk binaya uyuşturucu baskını: Suçüstü yakalandılar

Metruk binaya uyuşturucu baskını: Suçüstü yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince metruk binada uyuşturucu madde kullanan 6 şahıs suçüstü yakalandı.

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince metruk binada uyuşturucu madde kullanan 6 şahıs suçüstü yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu-Adapazarı yolu D650 karayolu üzeri Karapınar Mahallesi sınırlarında bulunan yol kenarındaki metruk binaya baskın düzenledi. Jandarma ekipleri, mahalde bulunan metruk bina içerisinde 6 kişiyi yanlarındaki uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakaladı. Kubar esrar olarak bilinen uyuşturucu maddeyi kullanırken yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 24 saatte uyuşturucu tacirlerine yönelik iki başarılı operasyon gerçekleştirilirken "Uyuşturucuya hayır" sloganı ile Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından zehir tacirlerine yönelik icra edilen faaliyetlerin devam edeceği belirtildi. - SAKARYA

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