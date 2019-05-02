Metruk Binaya Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde metruk binaya çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde metruk binaya çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Selçuk Yılmaz (22) idaresindeki 61 EE 276 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde yol kenarındaki metruk binaya çarptı.
Kazada, otomobilin içinde sıkışan ve ağır yaralanan Yılmaz, güvenlik güçleri ve vatandaşların yardımıyla çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA