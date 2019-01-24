Metruk Binanın Su Saatleri Çalındı

Metruk Binanın Su Saatleri Çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde kullanılmayan bir metruk binanın su saatleri çalındı.

Metruk Binanın Su Saatleri Çalındı

Samsun'un Bafra ilçesinde kullanılmayan bir metruk binanın su saatleri çalındı.

Olay, Büyükcami Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bina sahibi İsmail Mumin Erkoç, uzun süredir kullanılmayan 2 katlı metruk binanın su saatlerini iptal ettirmek için SASKİ ekipleri ile birlikte eve geldiklerinde sayaçların yerinde olmadığını fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzere olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemeler sonunda hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Su saatleri çalınan metruk binanın sahibi tarafından yıkılacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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