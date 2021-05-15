Metruk binanın bahçesinde ölü bulundu
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Metruk binanın bahçesinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Haberler | 3. Sayfa

Metruk binanın bahçesinde ölü bulundu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde metruk bir binanın bahçesinde 32 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Metruk binanın bahçesinde ölü bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde metruk bir binanın bahçesinde 32 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Şehit İzzet Bölükbaşı Sokak üzerinde bulunan 13 katlı metruk bir binanın bahçesinde hareketsiz yatan şahıs gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde cansız bedenin B.U.S.'ye ait olduğu belirlenirken, şahsın intihar ettiği üzerinde duruluyor. Yapılan incelemelerin ardından B.U.S.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metruk binanın bahçesinde ölü bulundu
Metruk binanın bahçesinde ölü bulundu
Metruk binanın bahçesinde ölü bulundu
Metruk binanın bahçesinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT

Metruk bina bahçesinde ölü bulundu
Metruk bina bahçesinde ölü bulundu
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