Metruk Binaların Yıkımına Devam Ediliyor

KIRIKKALE (Bültenler) - 2022 yılı itibari ile metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Çalışmalar başladı

Çalışma yapılacak bölgelerde gerekli önlemleri alan belediye ekipleri, çevreye rahatsızlık veren yapıların yıkımlarını iş makineleriyle yerine getiriliyor. Gelen şikayetler ve kolluk ekipleri ile muhtarların tutanakları ile harekete geçen ekipler gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım kararı aldıkları binalarda yıkım çalışmalarına başlandığını ifade ettiler.

Teşekkür ettiler

Yürütülen yıkım çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mahalle sakinleri "Bölgede metruk evler bağımlıların yuvası oluyor. Kimliği belirsiz bir çok kimse buralara giriyor, mesken ediniyor. Aynı zamanda eski yapılar olmaları nedeniyle yıkılmaya yüz tutmuş evler çevreye, çocuklara zarar vere bilir. Durumu bildirdiğimiz Kırıkkale Belediyesi de gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Özellikle Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'ya gösterdiği duyarlılık için ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştular.

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