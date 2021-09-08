Metrûk binaların yıkımı sürüyor

Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi'nde iki katlı metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi'nde iki katlı metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşlar ve çevre için tehlike arz eden metrük binaları yıkıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Koğukçınar Mahallesi'nde vatandaşların yıkılmasını talep ettiği iki katlı metrük binayı yıktı. Halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle risk teşkil eden metrük bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metrük binaların yıkılması konusunda hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade ederek, "İlçemiz metrük yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metrük binaları, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı