Metruk binalarda narkotik uygulaması yapıldı
Giresun Emniyet Müdürlüğünce okul çevrelerinde bulunan metruk binalarda narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Giresun Emniyet Müdürlüğünce okul çevrelerinde bulunan metruk binalarda narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Narkotik ve Yunus ekiplerinin katıldığı uygulamada, 8 mahalledeki 10 metruk bina kontrol edildi. Aramalara hassas burunlu narkotik köpeği "Zuma" da katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılın 11 aylık döneminde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kilo 245 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 126 uyuşturucu hap ele geçirildi.