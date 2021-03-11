Metrûk binalara karşı kararlı mücadele
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Metrûk binalara karşı kararlı mücadele

11.03.2021 12:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:41
Metrûk binalara karşı kararlı mücadele

Osmangazi Belediyesi, tehlike arz eden metrük binaların yıkımına ilçe genelinde devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, tehlike arz eden metrük binaların yıkımına ilçe genelinde devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Hocaalizade Mahallesi'nde madde bağımlılarının mesken tuttuğu metrük binayı yıktı. Yıkım öncesinde yıkılacak binanın camında asılı Türk Bayrağı'nı gören belediye personeli, iş makinesinin kepçesi ile binanın ikinci katına çıkarak bayrağı aldı. Belediye personelinin bu hassasiyeti çevredekiler tarafından büyük takdir gördü. Bayrağın alınmasının ardından insan sağlığı ve güvenliği için tehdit arz eden binanın yıkımı kontrollü olarak gerçekleştirildi. Madde bağımlılarının mesken tuttuğu metr1k binanın yıkılması, bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Çalışmaları izleyen vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti.

Metrük binaların, güvenlik riskinin yanı sıra çevre ve görüntü kirliliğine de yol açtığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Belediye olarak, metrük binaların can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayetler alıyoruz. Muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Mevzuat çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. - BURSA

Metrûk binalara karşı kararlı mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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