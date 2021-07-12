Metruk binalar yıkılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Metruk binalar yıkılıyor

Metruk binalar yıkılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Belediye tarafından, şehirde tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Belediye tarafından Kırıkkale şehir genelinde metruk halde bulunan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor. Bu yapılar, gerekli resmi işlemlerin tamamlanması ile birlikte yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Belediyemiz tarafından Mahallerde bulanan metruk yapımın yıkımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sayın Mehmet Saygılı'nın talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutmak için İmar Müdürlüğü Yapı Kontrol ve Kaçak İnşaat Şubesi ekipleri tarafından kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek bina sahipleri ile iletişime geçilip gerekli işlemlerin ardından yıkım işlemi gerçekleşiyor. Gerekli güvenlik önlemleriyle de yaşanması muhtemel olumsuz durumların önüne geçiliyor. Bu kapsamda son olarak Belediye ekiplerince Etiler,Sanayi Bahçelievler'de bulunan metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Tolga Akış Şeyma Subaşı Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metruk binalar yıkılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 17:19:48. #1.15#

title