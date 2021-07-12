Metruk binalar yıkılıyor

Belediye tarafından, şehirde tehlike arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Belediye tarafından Kırıkkale şehir genelinde metruk halde bulunan, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılamaz durumdaki terk edilmiş yapılar, gelen talepler doğrultusunda tek tek tespit ediliyor. Bu yapılar, gerekli resmi işlemlerin tamamlanması ile birlikte yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Belediyemiz tarafından Mahallerde bulanan metruk yapımın yıkımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sayın Mehmet Saygılı'nın talimatlarıyla vatandaşların huzurunu ön planda tutmak için İmar Müdürlüğü Yapı Kontrol ve Kaçak İnşaat Şubesi ekipleri tarafından kaderine terk edilmiş metruk yapıları tespit ederek bina sahipleri ile iletişime geçilip gerekli işlemlerin ardından yıkım işlemi gerçekleşiyor. Gerekli güvenlik önlemleriyle de yaşanması muhtemel olumsuz durumların önüne geçiliyor. Bu kapsamda son olarak Belediye ekiplerince Etiler,Sanayi Bahçelievler'de bulunan metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler