Metruk binalar yıkılıyor
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Metruk binalar yıkılıyor

Samsun'un İlkadım ilçesinde tehlike oluşturan metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor.

Metruk binalar yıkılıyor
28.07.2020 13:12 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:16

Samsun'un İlkadım ilçesinde tehlike oluşturan metruk binalar belediye tarafından yıkılıyor.

İlkadım Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde kalan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımına devam ediyor. İlkadım ilçesinde güvenlik açısından risk teşkil eden binalar bina sahiplerinin izni doğrultusunda İlkadım Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yakılarak ortadan kaldırılıyor. Ekipler İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 111 ve 113 numarada bitişik bulunan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, gerekli inceleme ve izinlerin alınmasının ardından yıktıklarını söyledi. İlkadım Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, mahalle sakinlerinin emniyeti ve sağlığı açısından risk oluşturan binaların yıkımını gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade eden Demirtaş, "Mahallelerimizde, terkedilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaları, olumsuz bir durumla karşılaşmadan önce yıkıyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, metruk binaları muhtarlarımız aracılığıyla tespit edip, ev sahiplerinden de gerekli izni aldıktan sonra ya da mahalle sakinlerimizin talebi üzerine incelemelerimiz ve yine gerekli izinlerin alımından sonra yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, mahallelerinde bu tür metruk bina var ise bizlere iletmeleridir. Bizlere bilgi verirlerse biz de belediye olarak, bir olumsuzluk yaşanmadan çözüm üretebiliriz" dedi.

"Bağımlıların meskeni olan bir yapıydı"

Yıkımı izleyen ve ellerindeki cep telefonları ile kayda alan İstasyon Mahallesi sakinleri mahallerindeki metruk binanın yıkımından memnun olduklarını belirterek, "Yıkılması çok güzel oldu. Kötü alışkanlıkları olan kişilerin meskeni haline gelmişti. İlkadım Belediyemizin bu hizmetinden dolayı Başkanımız Necattin Demirtaş ve emeği geçen tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz" dediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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