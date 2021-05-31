Metrûk binalar tek tek yıkılıyor
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Metrûk binalar tek tek yıkılıyor

Metrûk binalar tek tek yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmangazi Belediyesi, Alemdar Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Alemdar Mahallesi'nde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden metrük binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, şehir estetiğini bozan metrük yapıların yıkımını sürdürüyor. Çökme tehlikesi bulunmasından dolayı mahallelerde yaşayan vatandaşları oldukça tedirgin eden metrük binalar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından durum tespiti yapılıp, kanuni işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri dikkate alan belediye ekipleri, Alemdar Mahallesi 1. Demir Sokak üzerinde yer alan metrük binayı yıkmak için harekete geçti. Emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metrük bina, iş makinesi ile yıkıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metrük binaların yıkılması konusunda yoğun bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "İlçemiz metrük yapılardan temizlendikçe, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden harabe binaları yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Metrûk binalar tek tek yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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