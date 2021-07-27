Metruk binadaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Ilgar buldu
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Metruk binadaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Ilgar buldu

Metruk binadaki uyuşturucuyu narkotik köpeği Ilgar buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın metruk bir binada uyuşturucu sakladığı bilgisi alınarak, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın metruk bir binada uyuşturucu sakladığı bilgisi alınarak, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekiplerce, yapılan çalışmada Cumhuriyet Caddesi ile Sakıp Beyko Caddesi kesişiminde bulunan metruk binada E.Y. isimli şahsın uyuşturucu madde sakladığı bilgisi alındı. Operasyona katılan Ilgar isimli narkotik madde arama köpeği ile yapılan kontrollerde metruk binada 4 fişek toz esrar maddesi ve 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirildi.

E.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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