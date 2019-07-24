Bartın Belediyesi Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan metruk binada yıkım çalışması gerçekleştirdi.

Bartın Belediyesi, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında yanlış amaçlar için kullanılmaya uygun metruk binayı yıktı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın Belediyesi olarak çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi olan uyuşturucu ve bağımlıkla ilgili gerek bilgilendirme, gerekse de tedbir alma amaçlı çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Kent merkezimizde ve mahallelerimiz içerisinde metruk kalmış ve yanlış amaçlar için kullanılmaya uygun alanların yıkılması ile ilgili başlatmış olduğumuz çalışma kapsamında Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan metruk bina belediye ekiplerimizce yıkıldı. Gençlerimiz ve çocuklarımızın kötü alışkanlık kazanmamaları için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BARTIN

Kaynak: İHA