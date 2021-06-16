Metruk binada yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Metruk binada yangın çıktı

Metruk binada yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da metruk binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Samsun'da metruk binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan dumanların yükselmesi üzerine olay polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının metruk binadaki sünger yatağın yanması sonucu çıktığı tespit edildi. - SAMSUN

Metruk binada yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doğal gazı açıp, intihara kalkıştı! 'Sadece ölmek istiyorum' diyen kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı
Doğal gazı açıp, intihara kalkıştı! "Sadece ölmek istiyorum" diyen kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı
Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Sancaktepe'de içinde tüplerin bulunduğu palet deposu yandı, mahalleli sokağa döküldü
Kadın kendini yangın merdivenine astı, manzarayı gören ailesi sinir krizi geçirdi
Kadın kendini yangın merdivenine astı, manzarayı gören ailesi sinir krizi geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Boris Johnson Emmanuel Macron
Magazin Hadise Hande Ataizi Özge Özpirinçci Kerimcan Durmaz
Spor Cristiano Fatih Terim Roland Garros Sergen Yalçın Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metruk binada yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 17:26:56. #1.16#

title