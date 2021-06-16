Metruk binada yangın çıktı

Samsun'da metruk binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Samsun'da metruk binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesinin Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan tek katlı metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan dumanların yükselmesi üzerine olay polise ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının metruk binadaki sünger yatağın yanması sonucu çıktığı tespit edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı